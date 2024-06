Svolta sentimentale per Sophie Codegoni che sarebbe stata pizzicata in compagnia di un attore famoso. Alessandro Basciano dimenticato?

Potrebbe esserci un nuovo amore nella vita di Sophie Codegoni, o almeno un inizio di nuova vita sentimentale. Chi lo sa. Quello che pare certo è che la ragazza sia stata avvistata con un famoso attore con il quale il feeling è parso decisamente importante. Evidentemente, dopo la rottura con Alessandro Basciano e il tentativo di tornare insieme, le cose, forse, non sono andate a buon fine.

Sophie Codegoni e la segnalazione con un attore

Secondo quanto riportato da una seguace di Deianira marzano, nota esperta di gossip, la Codegoni si starebbe frequentando con Aron Piper, attore di Élite. Una coppia che nessuno si sarebbe mai aspettato, ma che, a quanto pare, sembra essere realtà. Dalle foto allegate nella segnalazione relativa all’avvistamento, i due sono stati pizzicati nel corso di un evento a Milano. “Erano molto affiatati, sono andati via mano nella mano”, ha scritto la seguace alla Marzano, riportando delle foto dei due, sempre molto sfocati a causa delle luci soffuse e del buio del locale.

Non è dato sapere se tra Sophie ed Aron ci sia del tenero a livello sentimentale o se i due siano amici. Quello che è parso evidente dagli scatti e dalla segnalazione è che tra i due ci fosse un bel feeling. Probabilmente per saperne di più occorrerà attendere altri dettagli e scoop oppure direttamente il pensiero dei due protagonisti.

La storia con Alessandro Basciano

Nel caso in cui il flirt fosse confermato, la storia tra la bella Sophie e Alessandro Basciano si dovrebbe definire del tutto chiusa. La ex coppia, dopo aver avuto una bambina, sta continuando a vedersi per il bene della piccola ma, forse, questo non è bastato per far andare avanti la relazione che potrebbe essere definitivamente conclusa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG