Fedez è scomparso dai social. Il rapper è stato ricoverato o si sta prendendo una pausa? Il video rivela la verità.

La scorsa settimana l’esperto di gossip Alessandro Rosica, anche noto come L’Investigatore Social, aveva annunciato che Fedez sarebbe stato ricoverato in ospedale. Non sono mai arrivate conferme ufficiali dal rapper o dal suo entourage, ma al contrario sono giunte smentite riportate dal settimanale Oggi.

Nonostante la smentita, però, Federico non ha ancora fatto ritorno sui social. Cosa sta succedendo? Un video svela la verità.

Che fine ha fatto Fedez: spunta il video

Abbiamo ormai appurato che a volte la “scomparsa” dei vip dai social serve semplicemente per generare hype, ma nel caso di Fedez potrebbe anche significare che ha avuto problemi di salute.

Tuttavia, nelle ultime ore è apparso un nuovo video sui social che ritrae il rapper a bordo della sua Ferrari insieme alla sua nuova fiamma, la giovanissima modella francese Garance Authié.

Il video, riportato anche dal profilo Instagram di Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, sembrerebbe smentire le voci del possibile ricovero, o almeno dimostra che attualmente Federico sta bene.

Sotto al video si legge: “Federico sta benissimo, Garance ha capito che doveva smettere di fare la figa, e ora stanno tranquilli e bravi ad amarsi e riposarsi a casa. Durerà? Se lui la smette di cercare guai e se lei si sveglia un po’, si“.

Fedez e Garance pronti per un’estate italiana

La relazione fra Fedez e la modella francese sembrerebbe proseguire a gonfie vele, e pare che i due stiano anche facendo dei progetti per l’estate. Infatti, in un post Instagram, Garance ha condiviso una frase che nasconde importanti indizi.

“Ready for italian summer?” scrive, ovvero “Pronti per l’estate italiana?“. Pare quindi che Garance trascorrerà le vacanze estive in Italia, probabilmente in compagnia di Federico.

