Antonella Clerici ha fatto ritorno a casa dopo l’operazione d’urgenza alle ovaie. L’annuncio della conduttrice televisiva.

Solamente pochi giorni fa la conduttrice televisiva Antonella Clerici aveva fatto prendere un grosso spavento ai suoi fan. Il post Instagram in cui annunciava di aver subìto una delicata operazione alle ovaie ha in poco tempo fatto il giro del web, ma adesso possiamo tirare un sospiro di sollievo sapendo che la conduttrice ha fatto ritorno a casa.

Antonella Clerici: “A casa finalmente”

Con un nuovo post Instagram, Antonella Clerici ha annunciato di aver lasciato l’ospedale dove è stata operata nei giorni scorsi.

“Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia Casa nel bosco tra alberi, natura, animali. Adesso un po’ di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all’ozio e talvolta fermarsi” scrive la conduttrice.

Sotto al post sono arrivati centinaia di commenti di fan, amici e colleghi che le augurano una pronta guarigione. Ma se il suo ritorno a casa è una buona notizia, Antonella sta anche affrontando un altro tipo di dolore.

Antonella Clerici: dall’operazione al lutto

In pochi giorni Antonella Clerici è stata travolta da un’ondata di emozioni e di tensioni non facili da sopportare. Dopo la preoccupazione per l’operazione, la conduttrice è stata sorpresa da una terribile notizia: la scomparsa del cugino Roberto Clerici.

Infatti, sul suo profilo Instagram aveva scritto “Non posso credere che tu non ci sia più. Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino“.

Adesso, quindi, Clerici si ritrova a dover affrontare il triste lutto e un periodo di convalescenza necessario per riprendersi dall’operazione d’urgenza a cui è stata sottoposta.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG