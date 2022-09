In occasione del compleanno della cantante Paola Turci, la moglie Francesca Pascale le ha fatto gli auguri con uno scatto rubato.

Il 12 settembre 2022 la cantante romana Paola Turci ha compiuto 58 anni. La donna si è recentemente sposata con Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, e ha ricevuto su instagram gli auguri della moglie. Nella storia pubblicata dalla donna, si vedono Paola e Francesca a letto, intente a scambiarsi un tenero bacio. In sottofondo la canzone d’amore “A te” di Jovanotti, da cui la Pascale ha messo in evidenza la strofa: “A te che mi hai trovato all’angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te”. Gli auguri non finiscono qui, ad accompagnare la musica la moglie scrive: “Buon compleanno amore gigante”.

Paola Turci e Francesca Pascale, dopo l’incidente torna la serenità

L’amore tra le due donne, sposate civilmente lo scorso 2 luglio, ha dovuto superare un’estate non facile. Ad agosto infatti, Paola Turci ha avuto un grave incidente. In seguito ad una brutta caduta, la donna ha riportato un trauma cranico e ha dovuto essere ricoverata in ospedale. Fortunatamente la cantante ha avuto sempre accanto il supporto della moglie Francesca e, dopo un grosso spavento, Paola Turci si è ripresa. A tranquillizzare i fan è stata proprio la moglie sui social, con un post pieno di amore e di speranza, e la dedica: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato . Anima grande , Ti amo”.

