Nina Moric racconta su Instagram dei suoi problemi di salute condividendo le foto del suo referto medico.

La showgirl croata Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona, nella sera del 12 settembre si è esposta sui social raccontando di avere dei problemi di salute. Nelle storie di Instagram ha persino pubblicato il referto medico di una gastroscopia che ha fatto in data 8 settembre al centro medico Santagostino. Ad accompagnare la foto del referto la donna scrive: “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”. È chiaro che Nina Moric sta soffrendo molto a causa di problemi intestinali, e a fine referto si può leggere che è in corso una valutazione istologica, che aiuterà a capire l’origine del malessere della donna.

Nina Moric spiega il suo problema di salute sui social

Per cercare di sollevarsi il morale dopo la notizia sulla sua salute, Nina Moric condivide sui social anche il modo in cui cerca di combattere il dolore. Tanto riposo accompagnato dalle sue passioni più grandi: la musica dei Queen. Nelle storie instagram infatti si vede la donna godersi alla televisione un documentario su Freddy Mercury, uno dei suoi idoli più grandi. Oltre ai problemi di salute, a recare danno al morale della donna c’è anche la situazione con il figlio Carlos, che ha da tempo interrotto i rapporti con la madre per stare insieme al padre Fabrizio Corona. Nonostante la sua decisione, Nina Moric ha comunque scritto un post su Instagram pieno di affetto in occasione del compleanno del figlio, tenutosi l’8 agosto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG