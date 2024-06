La giornalista sportiva Paola Ferrari si prepara all’Europeo 2024. La donna, tra lavoro e vita privata, ha svelato alcuni dettagli inediti molto privati.

Lunga e interessante intervista a Repubblica da parte della famosa giornalista sportiva Paola Ferrari. Il volto storico della Rai si appresta ad essere protagonista a ‘Notti Europee’ da venerdì 14 giugno proprio per seguire l’evento calcistico tra le Nazionali. La donna si è raccontata tra lavoro e vita privata, annunciando anche le sue intenzioni di “pensione” per il futuro.

Paola Ferrari e l’età che avanza

La giornalista ha sottolineato di essere pronta per la trasmissione con cui seguirà l’Europeo sulla Rai ma anche questo “sarà l’ultimo (Europeo ndr). Tra tre anni andrò in pensione”. La Ferrari, parlando sempre di tempo e, nello specifico, di età che avanza, ha ammesso: “Non sono amica della mia età. Vorrei avere più energia, parlo con i miei figli di intelligenza artificiale. L’età mi dà fastidio perché non potrò vedere che succederà. Non sono falsa, non dico che sono felice. Sto bene fisicamente, sono fortunata, ma vorrei avere venti anni di meno. Anche dieci andrebbero bene”.

L’Europeo 2024 e l’Italia di Spalletti

In ambito calcistico, invece, la bella Paola ha detto in tono molto speranzoso sulla Nazionale Azzurra guidata da Luciano Spalletti: “Ha una discreta squadra, ma non vedo la magia dello stare insieme. Spalletti ha un carattere spigoloso, mi ha conquistato quando ha vinto lo scudetto con il Napoli. Un rapporto incredibile con i tifosi, un amore esagerato: è stato bravo. Anche dal punto di vista umano mi è sembrato che avesse delle corde in più. Adesso è alla prova più importante”. E un pronostico per l’Europeo: “Speriamo che l’Italia diverta e ci metta il cuore; siamo pronti a condividere le emozioni”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG