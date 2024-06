C’è chi parla di ritorno di fiamma tra Alessia Marcuzzi e il suo storico ex. La conduttrice è stata di recente avvistata ad un party…

Gossip in fermento per quanto riguarda Alessia Marcuzzi. Non solo a livello lavorativo ma anche in tema amore… Pare, infatti, che la bellissima conduttrice sia stata pizzicata con il suo ex marito, Paolo Calabresi, e che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma inatteso. La coppia si era lasciata ufficialmente nel 2022 ma ora…

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, ritorno di fiamma?

Secondo un’indiscrezione pubblicata dalla rivista Chi, Alessia Marcuzzi e il suo ex marito Paolo Calabresi Marconi sarebbero di nuovo molto vicini. I due, infatti, sono stati visti insieme al party per l’anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, evento che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

La nota conduttrice televisiva italiana, e Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo, si erano separati nel 2022 dopo anni di matrimonio. La loro separazione aveva sorpreso molti, data la loro apparente affinità e il loro legame solido. Tuttavia, sembra che tra i due ci sia ancora un affetto profondo e un legame che non si è mai completamente spezzato.

L’avvistamento al party

Come detto, la ex coppia è stata vista insieme alla festa di Santarelli e Corradi e questo ha subito alimentato le speculazioni su una possibile riconciliazione. Secondo le fonti presenti all’evento, Alessia e Paolo sono apparsi sereni e in sintonia, scambiandosi sorrisi e momenti di complicità. Nonostante la riservatezza dei due riguardo alla loro vita privata, la loro presenza insieme in un’occasione così speciale potrebbe suggerire che stiano tentando di ricostruire il loro rapporto.

Il settimanale si è chiesto, appunto, se tra loro possa esserci davvero un ritorno di fiamma ma, per ora, nessuno dei protagonisti ha voluto dire qualcosa sull’argomento. Solo il tempo dirà se questo riavvicinamento sarà duraturo o meno. Non resta che attendere le parole dei diretti interessati, in un senso o in un altro.

