Rivelazione di Selvaggia Lucarelli su Fedez e un episodio spiacevole che le è rimasto in mente con grande fastidio e un pizzico di rabbia.

Quando si tratta di parlare dei Ferragnez, si sa, Selvaggia Lucarelli non si risparmia. Ma nel corso del suo intervento al podcast di Gianluca Gazzoli, BSMT, la penna graffiante si è soffermata nel dettaglio anche sui “singoli” e, in questo caso, su Fedez ricordando un episodio molto spiacevole che, parole sue, non gli perdonerà mai.

Selvaggia Lucarelli e l’episodio con Fedez

“Lui ha fatto una cosa che non gli perdonerà proprio mai”, ha spiegato subito la Lucarelli. “Ero in vacanza in India e mi arrivano dei messaggi sul telefono. Erano due rapper, due youtuber, che si chiamavano gli Arcade Boyz che avevano pubblicato questo video su di me. In questo video, per 15 minuti mi insultavano dicendo delle cose orribili”.

“Poi al mio ritorno (dall’India ndr), io ho scritto una cosa su Chiara Ferragni. Non mi ricordo su cosa. Avevo scritto un pezzo divertente. Io ho denunciato, ovviamente, questi due youtuber. Per cosa mi insultavano? Per una cosa che riguardava Guè. Una scemenza. Dopo qualche giorno questi vengono invitati al compleanno di Fedez e poi Fedez gli dà i suoi avvocati”, ha detto ancora Selvaggia.

“Istigavano i loro fan”

Continuando a parlare di questo episodio, la Lucarelli ha aggiunto sempre a BSMT: “E io ho capito che di tante cause di cui si appropriava non gliene fregava proprio niente. Lì c’era bodyshaming, sessismo, violenza verbale, cyberbullismo, istigazione all’odio…”, ha detto ancora la donna. “Perché loro istigavano i loro fan a venirmi insultare a loro volta. Ed erano persone che avevano comunque tanti seguaci. Non stiamo parlando di ragazzini di provincia, ma di persone che avevano più 100 mila follower, forse 150mila follower, credo. E lui gli ha dato l’avvocato”.

