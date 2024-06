Dopo tanto tempo senza parlare direttamente ai fan, Chiara Ferragni rompe il silenzio su Instagram. Le prime parole dell’imprenditrice.

Le questioni legate al pandoro gate, la crisi con Fedez e tanto altro. Non certo un periodo facile da affrontare per Chiara Ferragni che ora, a distanza di diverso tempo dall’ultima volta, è tornata a parlare ai suoi fan in modo molto intimi. Per l’imprenditrice digitale un messaggio molto particolare rivolto ai seguaci su Instagram con un segnale di “rinascita”.

Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social

Attraverso le sue stories su Instagram la Ferragni ha deciso di rompere gli indugi e tornare a parlare i suoi seguaci aprendo con il consueto “Ciao guys”. La donna ha spiegato di trovarsi in ufficio e di essere, di fatto, pronta ad andare avanti: “Sono in ufficio, è passato un po’ da quando vi ho parlato e ho pensato che fosse il momento di fare una story e parlare con voi”, le sue parole.

“Ultimamente ho una nuova energia e per questo devo ringraziare voi per tutti i commenti e per essere sempre stati al mio fianco. Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita. Ne ho passate tante, come probabilmente tutti voi avrete visto, ma adesso sento che sto tornando ad essere me stessa e questa è la migliore sensazione al mondo”.

“Nuova vita”

Con grande entusiasmo e desiderio di tornare a brillare come in passato, la bella Chiara ha anche aggiunto: “Sono emozionata per questa nuova energia e per tutto quello che verrà, per tutti i nuovi progetti ai quali sto lavorando, che non vedo l’ora di condividere con voi, e in generale per questa nuova vita”. Proprio questo ultimo passaggio è poi stato approfondito: “Penso che tutti noi possiamo essere magici e tutti noi dovremmo cercare la magia nella nostra esistenza. Sentivo che avevo bisogno di connettermi di più con voi, vi amo”.

