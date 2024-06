Showgirl e influencer, Aurora Ramazzotti ha svelato in una recente intervista alcuni dei suoi sogni per il futuro. Tra conduzione e… cinema.

Attivissima con influencer sui social, nel futuro di Aurora Ramazzotti ci sono almeno due sogni dichiarati: diventare conduttrice di Sanremo e fare un film. Lo ha detto la diretta interessata nel corso di una bella intervista a Today in occasione di un evento a Grado, in Friuli, dove si è tentato di battere il Guinness World Record per il maggior numero di persone vestite da sole radunate nello stesso posto e dal quale deriverà una webserie ‘#SeiInGrado – L’isola del sole’.

I sogni di Aurora Ramazzotti tra Sanremo e un film…

Parlando ai microfoni di Mariana Ciarlante per Today, la Ramazzotti ha risposto a diverse domande. Una di queste era relativa al suo desiderio di diventare conduttrice: “Se lo sogno ancora? Assolutamente sì. Se prima comunque era la strada su cui mi ero anche un po’ fossilizzata, adesso rimane sempre il mio sogno ultimo però ho capito che forse è il caso che io mi renda più accessibile alle persone e gli dia la possibilità di scoprire chi sono e le cose che so fare prima di passare a quello. Paziento, non ho fretta. Ogni cosa a suo tempo”.

Parlando nello specifico di quelli che sono i suoi sogni, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha detto: “Troppi! Mi piacerebbe fare un sacco di cose, viaggiare in posti che non ho ancora visitato, mi piacerebbe condurre Sanremo un domani, mi piacerebbe fare un film, mi piacerebbe fare teatro, mi piacerebbe cantare. Sai quanti ne ho ma magari riuscirò, chi lo sa, io spero”.

Il lavoro sui social

Ora, però, le attività della bella Aurora sono concentrate tra fare la mamma e i social dove è una infuencer super attiva: “Chi lavora sui social deve avere un piano b? Effettivamente è un lavoro come un altro anche se non è percepito così. Se si ha la possibilità di comunicare cose belle, positive o anche messaggi importanti e dare risonanza a cose che hanno un senso siano veramente un bello strumento”. E nel suo caso: “Io ne faccio un uso molto costruttivo come spettatrice non come influencer. E spero di dare la stessa cosa anche a chi mi segue e anche un po’ di leggerezza che non è che si può sempre essere seri, no?”.

