Ha risposto duramente alle critiche ricevute da Fabrizio Corona, Vladimir Luxuria che si è tolta qualche sassolino dalle scarpe dopo L’Isola.

Dopo la conclusione dell’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha fatto un bilancio della sua esperienza togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe in riferimento alle critiche e ad alcuni insulti ricevuti in modo gratuito anche da Fabrizio Corona. La conduttrice ne ha parlato in radio a Turchesando.

Vladimir Luxuria e gli ascolti a L’Isola dei Famosi

Ospite in radio di Turchesando, Luxuria ha prima di tutto parlato dell’edizione appena conclusa de L’Isola da lei condatta: “Da questa esperienza ho imparato tantissimo, alle riunioni per il programma credo di essere cresciuta tantissimo”, ha esordito. “Quando vado in giro per strada le persone mi fanno i complimenti per la professionalità e l’eleganza. Poi gli ascolti non sono stati soddisfacenti, è vero, non sono stupida che lo nego”, ha ammesso.

La replica a Fabrizio Corona

Tra le critiche ricevute da Luxuria anche quella, molto antipatica e inopportuna ricevuta da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi aveva detto: “Ma come ca**o fai a far condurre a un uomo vestito da donna, perché ha il pise**o. Cavolo, un reality su Canale 5 che guardano le famiglie. Un uomo col piseo truccato con le tee finte vestito da donna”.

Da qui la risposta della conduttrice che già in passato aveva voluto dire la sua a modo: “lo sono sempre pronta ad accettare le critiche quando sono costruttive. Cerco di prendere il meglio delle critiche per imparare. Ma questo insulto, cosa ho da imparare da questo? Quando ho vinto l’Isola nel 2008 lui mi disse ‘tu dovresti condurre un programma con Belen’”, ha spiegato Vladimir a Turchesando.

“All’epoca lui disse questa cosa. Poi, devo dire, lui si era dichiarato bisessuale, tutta quella storia che non so se sia vera o falsa con Giacomo Urtis. Devo dire che certe persone sono negativamente imprevedibili. Come sai io conduco anche un programma radiofonico, e gli avevo fatto pure gli auguri perché sta diventando papà, sperando lo facesse migliorare ma mi sa che manco questa cosa… Non lo so se lui metterà mai giudizio“.

