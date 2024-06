Cosa succederà tra Ida Platano e Mario? Chi lo sa. L’ex corteggiatore della tronista di Uomini e Donne ha svelato i suoi sentimenti.

L’esperienza da tronista di Uomini e Donne da parte di Ida Platano non si è conclusa nel migliore dei modi. Eppure, per il futuro, qualcosa potrebbe cambiare. Infatti, la dama è rimasta ancora nella testa e nel cuore del suo ex corteggiatore Mario Cusitore che sui social ha svelato, ancora una volta, di provare qualcosa di forte per lei.

Uomini e Donne, le parole di Mario su Ida

Attraverso una serie di stories su Instagram, Mario ha risposto alle domande dei fan tra cui sono apparse anche quelle, inevitabili, sull’ex tronista, Ida. In questo senso, il ragazzo ha risposto a chi gli chiedeva se provasse ancora qualcosa per la dama: “Se mi piace ancora? Non passa da un momento all’altro. Specialmente se è stato vero”.

Una frase emblematica che è andata, decisamente a braccetto, con un’altra risposta, arrivata a proposto di un tatuaggio che il ragazzo si era fatto fare proprio per la Platano: “Se il tatuaggio rimarrà con me? Certo. Non ho motivo di toglierlo”, ha concluso ancora Cusitore facendo sperare i suoi fan e quelli di Ida a proposito di una reunion futura.

L’addio di Ida al trono

Come noto, la Platano aveva lasciato il trono di Uomini e Donne dopo essere rimasta delusa dal comportamento dei suoi corteggiatori (tra cui Mario). La donna, su Instagram si era voluta sfogare con un lungo post nel quale aveva ringraziato tutti per l’esperienza sottolineando come il suo “viaggio” fosse “terminato diversamente da come l’avevo immaginato…”.

Al netto di quelle che erano state le sue parole, i rumors relativi al ritorno a UeD come tronista o come “semplice” dama si sono subito susseguiti e, va detto, moltissimi utenti sono ancora convinti che Ida potrebbe tornare in trasmissione dopo la pausa estiva. Le parole di Mario di adesso potrebbero riaprire proprio questo scenario…

