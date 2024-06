Ad un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, Michelle Hunziker ha raccontato un aneddoto inedito avvenuto proprio con l’ex Premier.

Ormai è passato un anno dalla morte di Silvio Berlusconi. In tanti lo hanno voluto ricordare in queste ore e anche Michelle Hunziker lo ha fatto svelando un inedito aneddoto che la riguarda da molto vicino e che chiama in causa, appunto, il compianto Cavaliere. Parlando al podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, ‘2046’, la conduttrice ha raccontato qualcosa di davvero speciale.

Michelle Hunziker, l’aneddoto su Silvio Berlusconi

“Silvio era veramente, veramente generoso. Una generosità allucinante“, ha esordito la bella Michelle ricordando l’ex Premier. “Mi ricordo questo aneddoto: io stavo facendo ‘Cabaret’ a teatro, il musical, e lui mi chiama e mi dice ‘Vorrei venire a vedere lo spettacolo a teatro, ho una grande passione per il teatro’. Io gli dico ‘Silvio certo! Quanti siete così comunico’. E lui mi ferma e mi dice: ‘Il teatro va pagato perciò io non vengo se non posso pagarlo’. Io gli ho detto ‘Dai non mi mettere in imbarazzo’, ma lui non ha sentito ragioni e si è comprato 8 biglietti per se stesso, i suoi bodyguard e l’entourage”.

La Hunziker ha aggiunto: “Dopo lo spettacolo mi fa: ‘Mi piacerebbe invitarti a cena con tutti quanti i miei amici, qui a Roma’. Finito lo spettacolo è venuto a salutare tutti gli attori, dal primo all’ultimo, i macchinisti. Anche a Mediaset veniva e salutava tutti, dalla donna delle pulizie al regista, sapeva il nome di tutti”.

Il ricordo dei figli di Berlusconi sui giornali

A ricordare il compianto Berlusconi, nella giornata odierna, sono stati anche i suoi figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi hanno optato per dedicare al Cavaliere una pagina di giornale con tanto di ricordo molto emozionante apparso sui principali quotidiani italiani. “Dolcissimo papà, il tuo amore vivrà per sempre dentro di noi”, si legge. Una frase semplice ma, allo stesso tempo, ricca di significato e di grandissimo affetto.

