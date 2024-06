Sempre al centro dell’attenzione i Ferragnez con le nuove vite di Chiara e Fedez sotto la lente di ingrandimento. Sul divorzio però…

Si sono ormai separati e, a quanto pare, hanno anche iniziato una nuova vita con qualcuno accanto. Eppure, i Ferragnez sembrano essere lontano dal divorzio. La situazione tra Chiara e Fedez sembra essere piuttosto complessa e a fare il punto sulla situazione è stato, in queste ore, il settimanale Chi che ha spiegato alcuni dettagli.

Ferragnez, il divorzio si complica

Sebbene Chiara e Federico si siano decisamente allontanati e separati, la questione divorzio, a quanto pare, resta ancora ben lontana dall’essere risolta. Da quanto si apprende da Chi, i due si sono affidati ad avvocati molto famosi nel mondo dello spettacolo anche se non sarebbero intenzionati ad intraprendere una battaglia stile Totti-Ilary.

“Fedez schiera nel proprio team Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, avvocati della Blasi nella separazione da Totti. Ferragni, invece, si è affidata all’avocato Daniela Missaglia, la stessa che ha seguito la separazione tra Fabrizio Corona e Nina Moric”, si legge su Chi citato da Today. A rendere le cose ancora più difficili per il divorzio, però, sarebbero i patrimoni dei due. “Chiara e Fedez vorrebbero trovare un accordo per il bene dei figli, anche se la definizione dei rispettivi patrimoni non risulta di così semplice lettura”. A quanto pare le varie società possedute dai Ferragnez non starebbero rendendo facile il conteggio patrimoniale.

Le nuove vite di Chiara e Fedez

A livello personale, invece, sia l’imprenditrice digitale che il rapper, starebbero provando a voltare pagina. Se Fedez sembra essere sempre più vicino alla modella francese Garance Authié, anche Chiara non sarebbe da meno. Nelle ultime ore, infatti, la donna sarebbe stata accostata in modo netto a Tony Effe, anche lui artista in ambito musicale, dopo aver indossato il suo stesso maglione…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG