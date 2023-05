Secondo indiscrezioni Paola Di Benedetto e il suo ex, il cantante Federico Rossi, potrebbe essere tornati insieme.

Ritorno di fiamma in vista per Paola Di Benedetto e Federico Rossi? I due (secondo un rumor riportato da Deianira Marzano) sarebbero tornati insieme. Sulla questione al momento non sono emerse conferme ma alcuni fan avrebbero svelato all’esperta di gossip di aver avvistato i due insieme ad un concerto.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi insieme: l’indiscrezione

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, la modella Paola Di Benedetto e il cantante Federico Rossi potrebbero avere in atto un ritorno di fiamma. I due si sono lasciati ormai quasi due anni fa dopo un breve periodo di convivenza e, al momento, non hanno confermato né smentito le voci in merito al loro presunto ritorno di fiamma.

I due avevano annunciato di essersi separati pacificamente e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se la coppia si sia rivista o in amicizia o se davvero i due abbiano voluto riprovare a stare insieme. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e pertanto ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi in merito alla questione.

