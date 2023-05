Il cantante Damiano David dei Maneskin è tornato a fare scandalo con uno scatto bollente (e senza veli) sui social.

Damiano David, il giovane frontman dei Maneskin, ha deciso di annunciare la fine del suo tour mostrandosi completamente senza veli via social (e solo con un’emoticon a forma di cuore nero a coprire le sue parti intime). Il cantante si è mostrato anche con uno spinello tra le labbra, e nella didascalia alla foto ha scritto: “Il tour è finito. Significa che sarò svestito a fumare canne tutto il giorno”.

Il suo scatto ha fatto il pieno di like ma sui social non sono mancate anche le critiche nei suoi confronti.

Damiano David: la foto bollente

Damiano David ha usato uno scatto provocante per annunciare ai fan la fine del suo tour e tra coloro che l’hanno commentato vi è stato anche l’amico e collega del cantante Lazza, che ha scritto: “Stai sempre c**z all’arj oh”.

La foto non ha mancato di generare qualche critica sui social, ma al momento il frontman dei Maneskin ha preferito non replicare. Non è la prima volta che Damiano si mostra completamente senza veli sui social e come sempre il suo scatto ha diviso le opinioni del suo pubblico (e non è mancato chi lo ha accusato di esibizionismo).

