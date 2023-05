Oriana Marzoli ha rotto il silenzio sulla sua situazione attuale a oltre un mese dalla fine del GF Vip 7.

Nelle ultime ore Oriana Marzoli si è confessata con i fan dei social e ha svelato alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata. Anzitutto l’influencer ha confermato che la sua liaison con Daniele Dal Moro continuerebbe e, a seguire, ha dichiarato di avere fatto ritorno a Madrid.

In Italia Oriana avrebbe sofferto della mancanza di una casa fissa e questo – ha svelato – l’avrebbe portata anche a trascurarsi.“Questo mi provoca molto stress, anche se cerco di non mostrarlo”, ha dichiarato l’influencer.

Oriana Marzoli

Oriana Marzoli senza casa fissa: la confessione

Oriana Marzoli è rientrata a Madrid e in queste ore ha confessato ai fan dei social che non avere un’abitazione fissa in Italia le avrebbe causato non pochi scompensi. Oriana inoltre desiderebbe avere sempre con sé il suo cane, Cocco, ma la mancanza di una casa non le consentirebbe di poterlo portare con lei.

Intanto sui social I fan sono impazienti di saperne di più sulla storia con Daniele Dal Moro che, a quanto pare, starebbe proseguendo anche lontana dalle telecamere. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? In tanti non vedono l’ora di saperne di più.

