Attraverso i social Red Ronnie ha condiviso la sua insolita teoria sulla violenta alluvione che ha colpito in queste ore l’Emilia Romagna.

In tanti sui social stanno commentando ed esprimendo il loro dolore a causa della violenta alluvione che ha messo in ginocchio in queste ore l’Emilia Romagna. Sempre attraverso i social Red Ronnie si è reso protagonista invece di un’intricata teoria complottista che è stata presto smentita dai fan della rete.

“Sto passeggiando in via dell’Indipendenza. Non piove più, non c’è acqua. Però qualcuno dovrebbe spiegarmi il misterioso tragitto di questo aereo, che il 14 maggio ha sorvolato varie volte la zona dell’Emilia Romagna dove c’è stata l’alluvione. Qualcuno mi può spiegare perché questo aereo ha fatto tutte queste rotte?”, ha chiesto Red Ronnie, postando anche alcuni video che mostrano come sarebbe possibile “generare calamità naturali”.

Bologna oggi non piove Ma chi ha provocato questo disastro? Misterioso volo insistente di un aereo

Il disastro in Emilia Romagna è stato provocato? Aereo anche nelle Marche, poi l’alluvione? E il erremoto in Turchia? La RAI in un #emiliaromagna #alluvionehttps://t.co/Hi1IyQM9hN — Red Ronnie 💙🎸 (@RedRonnie) May 18, 2023

Red Ronnie: la teoria sul complotto aereo

Red Ronnie ha finito per essere il bersaglio dell’ilarità della rete con la sua teoria complottista su un aereo che, con la sua insolita rotta, avrebbe finito per generare le alluvioni degli ultimi giorni.

In realtà alcuni utenti in rete hanno presto risolto il mistero svelando che l’aereo in questione avrebbe più volte cambiato direzione per seguire le tappe del Giro d’Italia. Red Ronnie commenterà l’accaduto?

