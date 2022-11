Secondo indiscrezioni circolate in rete sarebbe sparito il cane regalato da Noemi Bocchi al figlio di Francesco Totti, Cristian.

Secondo un rumor riportato da Dagospia il cucciolo Tyson, che Noemi Bocchi avrebbe regalato a Cristian Totti, sarebbe sparito in queste ore. Al momento la famiglia Totti non ha rilasciato comunicati sulla vicenda né sono emerse ulteriori conferme.

Francesco Totti

Noemi Bocchi: sparito il cane regalato a Cristian

Dopo il gatto Alfio di Ilary Blasi (sparito alcuni mesi fa e poi fortunatamente ritrovato) in queste ore sarebbe scomparso il piccolo Tyson, il cane che Noemi Bocchi aveva regalato a Cristian Totti alcuni mesi fa e che lui stesso aveva presentato ai fan dei social. Per il momento la notizia non ha ricevuto conferme né smentite e la famiglia Totti non ha rilasciato comunicati per ritrovare il cagnolino (cosa che invece aveva fatto Ilary Blasi durante l’estate nel tentativo di ritrovare al più presto il suo gatto).

Noemi Bocchi e Totti hanno ormai smesso di nascondersi in pubblico e sembra che la nuova compagna del calciatore abbia instaurato un ottimo rapporto anche con i suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. I tre sono stati spesso avvistati in compagnia della coppia negli ultimi mesi.

