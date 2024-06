Dopo la rottura con Veronica Ruggeri, pare che Nicolò De Devitiis si sia vedendo con Rose Villain. Ecco cosa filtra dalle ultime voci…

Settimana piuttosto movimentata per il noto volto della tv Nicolò De Devitiis che dopo la notizia della rottura con la compagna, Veronica Ruggeri, si trova al centro di un altro rumor, quello che lo vorrebbe impegnato in una frequentazione, “segreta” con Rose Villain, la bellissima cantante che sta avendo grande successo nell’ultimo periodo anche dopo Sanremo 2024 e la sua ‘Click boom’.

Nicolò De Devitiis e Rose Villain, impazza il rumor

Sebbene si tratti solo di rumors e, va detto, non stia parlando di storia tra i due, De Devitiis e la Villain sono finiti al centro di qualche chiacchera riportata anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Secondo quanto si legge nelle sue storie su Instagram pare che l’uomo si starebbe sentendo con la cantante tanto che sarebbero stati cancellati pure dei messaggi che alcuni utenti avevano mandato facendo riferimento ad un incontro avvenuto a Roma. “Nicolò starebbe corteggiando (in gran segreto) Rose Villain“, ha scritto l’esperto Venza specificando poi che l’artista starebbe corteggiata dalla Iena anche se, come noto, lei è sposata.

La fine della storia con Veronica Ruggeri

Ad ogni modo, quello che è certo è che De Devitiis e la Ruggeri si siano lasciati dopo 5 anni d’amore e molti altri di lavoro fianco a fianco. Era stata proprio la bella Veronica ad uscire allo scoperto su Instagram confermando tutto: “Ciao ragazzi. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento”.

