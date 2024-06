Novità lavorative per Ilary Blasi che è pronta ad un vero e proprio debutto come attrice. A renderlo noto il regista Giampaolo Morelli.

Sono state settimane di tante chiacchiere attorno al nome di Ilary Blasi. La conduttrice, infatti, era stata avvistata in alcuni impegni sospetti che avevano fatto ipotizzare ad un sequel di ‘Unica’, il docufilm “contro” Totti o, per alcuni, in un film sulla sua stessa vita. Adesso, ecco una novità che riguarda proprio la sua trasformazione, ufficiale, in attrice. La donna, infatti, sarà davvero protagonista ma in un altro progetto, un film del regista Giampaolo Morelli.

Ilary Blasi diventa attrice: l’annuncio

Ad annunciare il prossimo impegno lavorativo di Ilary Blasi che, di fatto, diventerà veramente attrice, è stato l’attore e regista Giampaolo Morelli. Ospite del Filming Italy Sardegna Festival in corso al Forte Village di Santa Margherita di Pula, l’uomo ha raccontato del suo prossimo film dal titolo ‘L’amore e altre seghe mentali’, in uscita il 17 ottobre, svelando che nel cast ci sarà anche la conduttrice ex dell’Isola dei Famosi.

“Se Ilary Blasi è brava come attrice? Vi stupirà, è molto capace”, ha detto Morelli. E ancora: “Io ci tengo tanto a lei, è una donna con una grandissima autoironia e quindi grande intelligenza. Quando ho fatto Le Iene mi ha accolto con una amorevolezza incredibile. Io tifo per le donne intelligenti e lei è una di queste”, ha aggiunto il regista.

I rumors su Unica 2 e un film sulla sua vita

Le parole di Morelli hanno quindi indirizzato in modo netto quella che potrebbe essere la prossima carriera dalla Blasi che, come anticipato, in realtà era già stata molto chiacchierata in queste ultime settimane a proposito di quelli che sarebbero stati i suoi progetti proprio in tema “film” e “docufilm”. Infatti, la presentatrice era stata al centro di alcuni rumors che la volevano impegnata con le riprese di ‘Unica 2’, il sequel della storia “contro” Totti, ma anche di un’altra opera, un possibile film sulla sua vita. Al momento, però, l’unica cosa certa è che apparirà come vera attrice nel film di Morelli ad ottobre.

