Disavventura per il noto comico e conduttore Max Giusti che si è trovato a vivere un momento di forte apprensione in aereo.

Sono state ore di forte apprensione per Max Giusti che si è trovato a fare i conti con una spiacevole disavventura che gli avrebbe potuto recare grosse problematiche. Il noto attore, comico e conduttore, infatti, aveva deciso di prendersi una giornata di riposo partendo alla volta della Sardegna. Peccato che il suo aereo prima abbia avuto del ritardo e poi sia stato vittima di un blackout…

Paura in aereo per Max Giusti

“In questi mesi ho preso tantissimi aerei per lavoro, più o meno sempre in orario. Oggi ho deciso di prendermi un giorno di vacanza, fino a domenica, ma il mio volo ha due ore e mezza di ritardo“, ha raccontato tra l’ironia e l’amarezza Giusti sulle sue stories Instagram. L’attore e presentatore si è ritrovato nel weekend a vivere una disavventura davvero particolare. Infatti, oltre al suo volo in ritardo, ecco che al momento della partenza si è verificata un’altra problematica: un blackout elettrico.

“Vediamo che ci dicono, perché se ci alziamo di corsa tutti insieme, siamo tanti e sotto non c’è accoglienza. Capiamo cosa ci dicono”, ha detto nelle sue stories Giusti cercando anche di tranquillizzare gli altri passeggeri a bordo. “Rimaniamo calmi, è una situazione che non ho mai vissuto. Sentiamo che ci dicono, facciamo le cose con ordine però, altrimenti ci facciamo male”.

Rischio panico a bordo

Dopo aver condiviso le stories, Giusti ha spento il telefono per partire e dopo qualche tempo, ecco le novità: “Arrivati, tutti vivi. Comunque grazie al personale di bordo che ha fatto veramente di tutto per farci partire. Siamo vivi, tutto bene. Porca miseria”, ha detto sottolineando la professionalità del comandante e di chi si trovava a bordo del mezzo.

Successivamente ha tenuto ancora a precisare che, grazie alla competenza di chi era sul volo si è riusciti a non avere danni: “Voglio fare i complimenti al comandante del volo. Senza la sua tenacia e professionalità insieme a quella del suo equipaggio non saremmo mai partiti. E soprattutto avremmo rischiato scene di panico. A causa del blackout elettrico che si è verificato mentre eravamo nella piazzola di parcheggio”. Per fortuna, come detto, per il noto attore e comico si è trattato solo di una disavventura. Adesso il buon Max è tornato a pubblicare su Instagram senza alcun problema. Pericolo scampato…

