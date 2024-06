Addio ad Alessandra Valeri Manera, per anni responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset e creatrice delle canzoni di Cristina D’Avena.

È morta a 67 anni Alessandra Valeri Manera, per anni responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset e creatrice delle canzoni di Cristina D’Avena. Un terribile lutto per la cantante ma anche per la nota azienda. La donna era la principale creatrice delle canzoni dei cartoni animati del Biscione e quindi autrice di tanti brani cantanti dalla nota artista.

Cristina D’Avena, morta l’autrice di tante sue canzoni

È morta a 67 anni Alessandra Valeri Manera, per anni responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset. Un lutto terribile per l’azienda ma anche per Cristina D’Avena. Infatti, dietro parecchie delle canzoni dei cartoni animati cantante dalla donna c’è proprio la creatività della compianta Manera dietro. L’autrice, infatti, aveva iniziato a collaborare con la cantante sin dagli anni ’80 scrivendo numerose sigle per cartoni animati. Tra le sue collaborazioni più note c’è quella per la sigla di ‘Occhi di gatto’, ‘L’incantevole Creamy’ e ‘Magica Doremi’. Ma anche ‘Il tulipano nero’, ‘È quasi magia…Johnny’, ‘Dragon Ball’, e tante altre.

L’importanza della Manera per la cantante

Al momento la D’Avena non ha ancora condiviso alcun pensiero per la Manera ma in passato, nel corso di un’intervista a La Stampa ripresa in queste ore da Fanpage e Open, la donna aveva sottolineato la grande importanza avuta dall’autrice per lei: “Ho iniziato questa vita davvero per caso con la sigla di ‘Bambino Pinocchio’ ma a quella ne seguirono altre 730. Il pubblico aveva gradito quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, una quarta e Alessandra Valeri Manera, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha scoperta creando tutta la macchina”. Parole che sicuramente hanno messo in evidenza il grande rispetto e la grande stima per l’autrice.

