Momento di forte commozione per Michelle Hunziker durante il matrimonio di Diletta Leotta. Il video in lacrime della showgirl.

C’era anche Michelle Hunziker al matrimonio di Diletta Leotta. Con lei anche sua figlia, Aurora Ramazzotti che è stata protagonista di una situazione molto toccante. La giovane showgirl, infatti, ha mostrato alcune reazioni di sua madre durante la cerimonia di nozze. Anche un momento molto toccante che l’ha vista scoppiare in lacrime…

Michelle Hunziker, lacrime al matrimonio di Diletta Leotta

Al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius erano presenti tantissimi vip. Tra questi, come anticipato, anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Madre e figlia sono state protagoniste di un momento molto particolare nel quale la svizzera ha ceduto all’emozione. Auri, infatti, nelle sue stories su Instagram, ha fatto vedere come la bionda sia crollata in lacrime, probabilmente al momento del fatidico “sì”.

“in lacrime dal primo all’ultimo secondo, Diletta l’hai distrutta”, ha scritto nelle stories social riprese anche da diversi altri media la Ramazzotti. Nel filmato si vede appunto la bella Michelle che piange, completamente presa dal momento dolcissimo della sua amica. La stessa Hunziker ha anche “rimproverato” Aurora dicendole: “Dai, basta ora”.

Le nozze Leotta-Karius

Come ormai noto, la bella Diletta Leotta si è sposata sabato 22 giugno 2024 alle Isola Eolie insieme al compagno Loris Karius, con il quale ha messo al mondo lo scorso anno la piccola Aria. Le nozze si sono celebrate a Vulcano ed erano presenti tantissimi invitati Vip. Oltre alle già citate Hunziker e Ramazzotti, ecco Elisabetta Canalis, Chiara Ferragni e anche diversi sportivi come Claudio Marchisio e Gregorio Paltrinieri, fidanzato della cara amica della Leotta, Rossella Fiamingo. Prima del matrimonio, amici, parenti e in generale gli invitati sono stati protagonisti anche di un bel party notturno in total white per rendere tutto il weekend indimenticabile.

