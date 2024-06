Nozze per Diletta Leotta e Loris Karius che si sono finalmente uniti in matrimonio. Sui social le prime foto della cerimonia.

Indubbiamente uno dei matrimoni più attesi dell’estate si è appena celebrato: Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati davanti alle rispettive famiglie, ai parenti e agli amici più stretti. La coppia ha scelto Vulcano come location e sui social non sono mancate le foto. Le prime ufficiali sono arrivate anche dalla diretta interessata che non ha resistito a condividere tutta la sua gioia.

Diletta Leotta, il matrimonio con Karius: foto e tema

Il matrimonio tra la Leotta e Karius è stato da sogno, nella cornice della ventosa isola di Vulcano. La donna è arrivata alle 19:30 accompagnata dal padre scegliendo, come sottolineato dal Corriere della Sera, un abito rigorsamente bianco in pizzo con bustino rigido e gonna più morbida. Davanti a lei, il suo Loris, anche lui vestito in modo impeccabile.

Su Instagram sono subito apparse le prime foto condivise dagli invitati vip e non solo. Dopo la cerimonia è stata la stessa Leotta a condividere scatti ufficiali con tanto di dedica romantica: “Tutto quello che ho sempre voluto”. Da sottolineare anche il tema scelto per la cerimonia, ovvero “Aria d’amore“, dedicato alla figlioletta avuta da poco. Il tema si è potuto leggere, come affermato dal Corriere della Sera, su alcuni gadget presenti durante la cerimonia e nelle fasi seguenti. Un bellissimo gesto per la piccola che ha reso tutto ancora più dolce e romantico.

Gli invitati

Tantissimi gli invitati Vip presenti alle nozze di Diletta e Loris. Come è stato possibile vedere dai social erano presenti personaggi come Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti ma anche Elisabetta Canalis e l’attesissima Elodie che dovrebbe essere stata damigella d’onore. Da sottolineare come prima della cerimonia andata in scena sabato 22 giugno 2024, la coppia aveva anche organizzato un party pre matrimonio con tanto di evento in total white che ha visto tutti scatenarsi in un clima di ironia e simpatia.

