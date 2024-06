Nikita Pelizon svela tutti i retroscena dopo il Grande Fratello Vip e la sua esclusione dai programmi Mediaset.

Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti riguardo la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Intervistata da Tag24, l’ex gieffina ha condiviso dettagli inediti sulla decisione di Mediaset di non dare più spazio ai concorrenti di quell’edizione, facendola finire nella “black list” del reality show di Canale 5.

Nikita Pelizon e le rivelazioni sul GFVIP

Con l’avvicinarsi della nuova stagione del Grande Fratello, prevista per settembre 2024, Nikita Pelizon ha ripercorso la sua avventura nella Casa di Cinecittà.

La sua edizione, come riportato da Comingsoon.it, è stata segnata dalla decisione di Pier Silvio Berlusconi di ridimensionare gli eccessi e le liti.

L’influencer ha raccontato di essere rimasta sorpresa da questa decisione: “Pensavo che anche le edizioni passate fossero come quella che ho vissuto, dato che non l’avevo mai visto, perciò non mi aspettavo che non venissimo invitati più in alcun programma”

Ha, inoltre, aggiunto: “Uscire e sentirmi dire che rientravo nella black list della settima edizione… First reaction: shock! Ma vabbè, la vita riserva sempre infinite sorprese“.

L’esperienza all’interno del reality

Nonostante tutto, per la vincitrice della settimana edizione del GFVIP, il reality resta una bella esperienza.

Nikita Pelizon ha sottolineato come il programma, spesso considerato trash, le abbia offerto una prospettiva psicologica unica: “È stata un’esperienza indimenticabile e formativa; dove ho amato osservare, ho amato le serate al karaoke, cucinare tutti assieme”.

Ricordando l’esperienza: “Ho amato ricevere per il compleanno dalla produzione, la tuta da unicorno che uso ancora a casa d’inverno, e vedere i fuochi d’artificio tutti per la prima volta nella vita con mille palloncini luminosi“.

In ogni caso, la sua carriera non si è fermata. Recentemente, ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Unika” e ha avuto la possibilità di partecipare a “L’Isola dei Famosi” per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes.

