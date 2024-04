L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha commentato la conduzione di Vladimir Luxuria rispetto al passato. Le parole di Nathaly Caldonazzo.

L’Isola dei Famosi va avanti e non mancano i colpi di scena, in Honduras e non solo. Sui social, infatti, una ex naufraga, Nathaly Caldonazzo, ha commentato le recenti vicende del reality dando un parere anche sulla conduzione di Vladimir Luxuria, ritenuta migliore o, comunque, più adatta, rispetto a quella del passato.

Nathaly Caldonazzo, il commento su L’Isola

La Caldonazzo ha commentato prima di tutto il recente caso relativo all’esclusione di Benigno dal reality: “Io nello specifico la storia di questo attore palermitano non l’ho seguita, ma in linea di massima mi piace questa edizione. Già si intravedono i caratteri, ma è presto per parlare. Anche di me all’inizio si dicevano tante cose e poi hanno cambiato idea, quindi tempo al tempo”, ha detto.

La donna ha anche sottolineato come veda la Bruganelli come opinionista: “La Bruganelli è sempre la Bruganelli e la conosciamo. Io l’ho conosciuta al GF Vip, abbiamo avuto delle discussioni, a volte è stata assolutamente inopportuna e poi alla fine anche lei carinamente si è ricreduta. Quello che posso dirvi dopo aver fatto molti reality è che tutto è vero. Quello che voi vivete noi viviamo. Se voi pensate a falsità, no. Non ci sono”.

Frecciatina a Ilary Blasi?

Non poteva mancare anche un pensiero su Luxuria alla conduzione. In questo senso la donna ha lanciato una piccola frecciatina alla ex conduttrice, Ilary Blasi.

Nathaly, infatti, come riportato da Leggo, ha detto: “Vladimir Luxuria mi piace ragazzi, per me è molto convincente. Avendo fatto anche lei L’Isola sa benissimo quello di cui sta parlando. Anche rivolgersi ad un naufrago mettendosi nei suoi panni è tanta roba, piuttosto che farlo senza sapere, lo dico senza nulla togliere ad Ilary Blasi“.

Di seguito anche alcuni post su TikTok della soubrette proprio su L’Isola:

