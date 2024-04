Festa per Ambra Angiolini che ha avuto modo di stare in compagnia di amici e parenti per il compleanno. Non sono mancati momenti “al limite”…

Tanti auguri ad Ambra Angiolini che nelle scorse ore ha festeggiato il compleanno. Per la bella conduttrice, 47 anni, con tanto di party in famiglia e sorpresa finale in stile ‘Una notte da leoni’. Sui social, a raccontare tutto, la diretta interessata con stories e contenuti davvero ironici.

Ambra Angiolini, la festa di compleanno

Circondata dall’affetto dei figli e con l’ex marito Francesco Renga, la Angiolini ha avuto modo di festeggiare in famiglia l’arrivo del suo compleanno. Un momento davvero molto dolce che ha visto l’intero nucleo riunirsi tra affetto e gioia.

Sui social, si legge nelle stories della donna un gigantesco: “Auguri Mammona”, da parte della sua Jolanda. Proprio la ragazza, a insaputa della mamma, le ha poi organizzato qualcosa di molto più “spinto”…

La parte 2 come ‘Una notte da leoni’

La figlia della bella Ambra, insieme al fidanzato, Filippo Carrante, hanno stupito la donna organizzandole una sorta di seconda festa a sorpresa. I due l’hanno bendata e portata ad un party con pochi intimi.

Un’occasione davvero speciale dove la Angiolini ha potuto scatenarsi in diverse gag poi condivise in un post Instagram con tanto di sottofondo musicale con il celebre brano usato come colonna sonora di ‘Una notte da leoni’.

Per la festeggiata, vestita con jeans e maglia nera, più un cappottino, ecco l’obbligo di indossare un cappello da cowgirl tutto rosa e una fascia. Per lei diverse altre situazioni decisamente ironiche destinate a rimanere nei suoi più bei ricordi.

Insomma, una vera notta di cui la donna dice di essere “fatta”.

Di seguito anche il post Instagram condiviso dalla donna con foto e video della festa a sorpresa per il compleanno:

