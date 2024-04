Il mondo del cinema e della soap opera in lutto. Morta la famosa star Meg Bennett, protagonista di ‘Febbre d’amore’ e di ‘General Hospital’.

Addio alla famosa star del cinema Meg Bennett. L’attrice aveva 75 anni e l’annuncio della sua scomparsa, avvenuta lo scorso 11 aprile, è stato dato in queste ore in un necrologio pubblicato dal Los Angeles Time.

Meg Bennett morta: il lutto

Il mondo del cinema e della soap opera è in lutto per la morte di Meg Bennett, stella di ‘Febbre d’amore’ ma anche di ‘General Hospital’.

La donna aveva 75 anni ed è deceduta, da quanto si apprende, lo scorso 11 aprile anche se la notizia è stata diffusa solo dopo un necrologio apparso in queste ore e pubblicato dal Los Angeles Time.

Dalle informazioni raccolte, l’attrice da anni combatteva contro un tumore.

La carriera

Bennett era nata il 4 ottobre 1948 e aveva iniziato la sua carriera di attrice nel 1980 in “Febbre d’amore”, e dopo essere stata eliminata dal cast nel 1983, continuò a lavorare come sceneggiatrice. Tra il 1991 e il 2011, scrisse per “Santa Barbara” e “General Hospital”, ricevendo cinque nomination ai Daytime Emmy e vincendone uno nel 1995.

Tra gli altri premi ricevuti dalla compianta attrice, anche un riconoscimento dalla Writers Guild of America. Prima della sua carriera nelle soap opera, la donna aveva una ricca carriera teatrale, inclusa una partecipazione a “Godspell” e “Grease” a Broadway.

L’attrice aveva ricevuto diversi premi anche per le serie ‘Sunset Beach’ e ‘General Hospital’, dove ha conosciuto anche l’amore. Suo marito, infatti, è l’ex capo sceneggiatore Robert Guza Jr.

La notizia del pesante lutto nel cinema ha scosso i tantissimi fan della donna ma anche di tutte quelle opere di cui aveva fatto parte. Sui social, infatti, sono diversi gli attestati di stima e di affetto visibili per lei.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha voluto ricordare la grande carriera della donna:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG