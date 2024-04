Curioso videomessaggio per Alfonso Signorini arrivato da un’autrice del GF Vip albanese. Le parole su Beatrice Luzzi e non solo.

Il Grande Fratello si è concluso con la vittoria di Perla Vatiero e il secondo posto della favoritissima Beatrice Luzzi. Proprio su questo ha scherzato l’attrice che si è trovata a parlare con un’autrice del reality ma dell’edizione albanese. La donna ha ironizzato mandando un pensiero ad Alfonso Signorini…

Signorini, il videomessaggio dell’autrice del GF

In un video circolato in queste ore in rete, ecco che si sente la Luzzi parlare con una autrice del GF albanese che, scherzando, ha voluto punzecchiare il conduttore del reality italiano, Signorini.

“Ciao Alfonso, ti mando tanti saluti. prima di tutto volevo dirti che ho letto il tuo libro tradotto in albanese, Chanel Una vita da favola, tanti auguri davvero”, ha detto la donna filmata da Beatrice.

Proprio sulla Luzzi, poi, ecco però la frecciatina al conduttore: “Ma volevo dirti che questa povera donna (Beatrice ndr) è la vincitrice reale del Grande Fratello e doveva avere un premio, almeno un telefono. Tanti saluti da Top Channel e dal Big Brother Vip Albania”, ha concluso poi l’autrice tra le risate della Luzzi e per la grande gioia di tutti i suoi seguaci.

Di seguito anche un post su X che riguarda proprio il messaggio dell’autrice per Signorini:

#GrandeFratello anche l’autrice del GF Albanese dice che Bea è la vincitrice reale del GF..ma qualcuno in Italia ha il coraggio di metterlo in dubbio?? Che se ne fa’ Bea dei soldi se ha vinto tutto il resto?? Ciao pirlettiiiiii 🤣😂 pic.twitter.com/n2RPF6y2Rn — GameOver👁️GossipGF (@gameoverrevoema) April 21, 2024

Le reazioni alla vittoria di Perla

Il commento dell’autrice del GF albanese fanno seguito ad una serie di reazioni che sono, ormai, ben note. Infatti, moltissimi telespettatori sono rimasti delusi dal fatto che la Luzzi non abbia vinto il reality dopo esserne stata, in gran parte, protagonista.

I fan dell’attrice hanno sottolineato, a più riprese, come il trionfo della giovane Vatiero sia stato dettato da dinamiche false come la storia con Brunetti, ritenuta da molti falsa e ad hoc solo per le telecamere.

