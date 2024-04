Curioso ritorno in Rai per Lorella Cuccarini che ha avuto modo di parlare con Antonella Clerici a ‘È sempre mezzogiorno’.

Torna in Rai per una ragione importante Lorella Cuccarini che in queste ore è stata ospite di Antonella Clerici a ‘È sempre mezzogiorno’. L’attuale insegnante del talenti di Canale 5, Amici, come anticipato da Tv Blog, sarà in scena con altre ospitate sulla tv di Stato per promuovere la campagna di ‘Trenta Ore per la vita’, di cui è socio fondatore e testimonial.

Lorella Cuccarini, il ritorno in Rai

La presenza della Cuccarini da Antonella Clerici è solo la prima delle varie ospitate che la showgirl farà in Rai. Infatti, la bella Lorella, come anticipato da Tv Blog, avrà modo di apparire in altre due trasmissioni della tv di Stato, ‘La Volta Buona’ e ‘Uno Mattina’ per promuovere la campagna ‘Trenta ore per la vita’.

La prima apparizione, come detto, è stata quella avvenuta a ‘È sempre mezzogiorno’ dove con la sua solita solarità ed energia, la donna, attuale insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha travolto il pubblico e i telespettatori.

Le confessioni da Antonella Clerici

Parlando con la padrona di casa, la Cuccarini ha raccontato alcuni dei momenti cruciali della sua vita professionale e privata. “Mi racconti in tre istantanee la sintesi di questi trent’anni?”, ha chiesto la Clerici.

La rispossta è stata: “Sicuramente la partenza, quando si sono accese le telecamere e quando è partito il totalizzatore. La cosa più bella è che lo fate voi (‘Trenta ora per la vita’)”, ha detto la Cuccarini parlando di ‘Trenta ore per la vita’. E ancora: “Un’altra istantanea è quella dei miei allattamenti tra una pausa e l’altra”.

E sui figli: “Sono stupiti del fatto che io abbia un pubblico così vasto, per loro è strano, non conoscono i miei primi vent’anni”, ha aggiunto.

Di seguito anche il post su X del programma con le parole delle due donne:

