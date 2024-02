Il messaggio di Miriam Leone dopo la gravidanza e il recente parto. L’attrice è pronta a rimettersi in forma e tornare ad allenarsi.

Diventata madre da poco più di un mese, Miriam Leone sembra essere pronta a rimettersi in forma. L’attrice, attraverso una serie di stories Instagram, ha voluto condividere alcune sue sensazioni ai fan sottolineando che la prossima settimana potrà tornare ad allenarsi anche se, per adesso, la sua forma più importante “è quella di madre”.

Miriam Leone pronta a rimettersi in forma dopo il parto

“Sto piano piano iniziando a pensare di rimettermi in forma (anche se la mia nuova forma è quella di madre), dopo il parto”, ha detto la Leone facendo riferimento alla recente gravidanza e al parto avuto poco più di un mese fa.

L’attrice ha affermato di aver avuto l’ok dai medici per tornare all’attività fisica: “Dalla prossima settimana, posso riprendere ad allenarmi… Inizierò con un po’ di yoga e pilates perché sento di avere bisogno di un approccio dolce sul mio corpo e di recuperare flessibilità”.

La ragione del desiderio della Leone di rimettersi in forma, però, non sembra essere solo un fattore legato al suo lavoro o un qualcosa di estetico. Per la donna, infatti, si tratta soprattutto di stare bene con se stessa a livello mentale.

La donna ha detto: “Tornare in forma non è solo una questione estetica, ma di benessere totale, ed è importantissimo per la nostra salute…”. Il pensiero dell’attrice si è poi concluso con l’hashtag “motivation”.

La bella Miriam, insieme a Paolo Carullo, sta quindi piano piano capendo come muoversi in questa nuova esperienza da madre. Una nuova routine che le ha stravolto la vita e che, però, la vedrà presto riprendere le attività, anche ginniche, per sentirsi meglio.

Di seguito anche un recente post Instagram della neo mamma ad una delle prime uscite col bebè:

