Problemi per Fedez che sui social ha raccontato di aver avuto un incidente durante il suo ultimo allenamento. Ecco come sta.

L’età avanza per tutti, anche per Fedez. Il rapper ha usato la “scusa” del tempo che passa per fare ironia riguardo un incidente avuto durante il suo ultimo allenamento. Il marito di Chiara Ferragni si è infortunato facendosi male al piede durante una sessione di sparring. Sui social ecco il racconto del diretto interessato e l’aggiornamento sulle sue condizioni.

Incidente per Fedez: infortunio in allenamento

Con una serie di stories su Instagram, Fedez ha raccontato di aver avuto un incidente durante il suo ultimo allenamento, mentre faceva sparring. Il rapper ha spiegato mostrandosi sul divano di casa con tanto di borsa del ghiaccio sul piede: “Hai 34 anni e pensi di averne 18? E decidi di sfidare a sparring un ragazzino di 18 anni pensando di poterti muovere ed essere leggiadro come lui? Allora sei come Federico. Questo è il risultato di quello che è successo”.

Il marito di Chiara Ferragni ha sottolineato che si sia fatto male durante il suo ultimo allenamento ma non ha dato aggiornamenti o specifiche sul tipo di infortunio subito. Probabile che l’uomo abbia subito una distorsione o abbia preso solo una storta o, meglio, una botta.

Gli unici dettagli dati sono state frasi ironiche sul suo conto e sul fatto che, a causa dell’età, non sia stato in grado di essere all’altezza del compagno di allenamento.

“Stavo facendo le mie passate quando mi viene la geniale idea di fare sparring… ed eccomi qui con Roberto di 18 anni ed o con l’agilità di Paolo Brosio che fa parkour”, ha concluso poi il rapper.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha ripreso le stories su Instagram del rapper con il racconto:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG