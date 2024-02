Possibile colpo di scena nella scuola di Amici. Emanuel Lo sembra aver preso una decisione sui suoi allievi per il Serale.

Si avvicina sempre di più il Serale di Amici e i professori sono chiamati a fare le loro scelte su chi portare, tra i rispettivi allievi, alla fase conclusiva del programma. In tal senso, anche Emanuel Lo sta procedendo alle sue analisi e nel corso dell’ultimo daytime, pare aver dato un segnale su chi potrebbe essere stato già scartato…

Amici, la decisione di Emanuel Lo fa discutere

Come detto, i maestri della scuola di Amici stanno piano piano maturando le loro decisioni a proposito degli allievi da portare al Serale. Nel corso dell’ultimo daytime, il focus è andato sui ballerini del professore Emanuel Lo. In modo particolare, quindi, su Sofia, Simone, Lucia e anche Kumo. In realtà, le luci sono andate proprio sull’ultimo che, di fatto, non ha preso parte alla lezione col suo insegnante per scelta del maestro.

In casetta, infatti, è arrivata la chiamata del professore di danza che chiedeva a tre dei suoi quattro allievi di andare a lezione. In tal senso Kumo si è sentito scartato. Ancora di più dopo la lezione, quando i compagni gli hanno spiegato cosa hanno fatto e come lo stesso professore abbia detto alcune frasi che farebbero pensare ad un orientamento, ormai deciso, su chi portare al Serale.

Kumo, deluso, si è lasciato andare ad uno sfogo: “Cavolo non so cosa pensare. Mi ha scartato. Io la vedo così. Forse perché nell’ultima lezione non ricordavo i passi. Ragazzi non so cosa pensare”.

Staremo a vedere se tra il professore e il ballerino ci sarà un confronto. Va detto, però, che per molti, Kumo potrebbe essere stato messo solamente alla prova, magari al fine di stimolarlo a fare di più.

Di seguito anche un post su X del programma con quanto accaduto nel daytime tra gli allievi del professore di danza:

