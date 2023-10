Riflessione della nota attrice Micol Olivieri che in tanti hanno conosciuto come la Alice de I Cesaroni. Le parole sull’adolescenza.

Momento di riflessione, personale e con i suoi seguaci social, per Micol Olivieri. La nota attrice ha ricordato alcuni momenti della sua adolescenza soffermadosi sul periodo in cui era diventata famosa grazie al ruolo di Alice nella mitica serie de I Cesaroni.

Micol Olivieri si racconta: I Cesaroni e l’adolescenza

Parlando ai suoi fan in alcune stories su Instagram, la Olivieri ha ammesso di aver fatto fatica a togliersi di dosso compleatamente le vesti della “Alice de I Cesaroni”, soprattutto dopo aver salutato il mondo dello spettacolo e del cinema per dedicarsi alla famiglia e al mondo social.

Rispondendo ai fan, la donna ha ammesso: “Per quanto in tantissimi non credano a questa cosa quando dico di essere super felice, appagata, oggi del mio al lavoro più di quanto lo ero prima, quando facevo l’attrice, perchè questo lavoro me lo sono costruito, seguito, ma l’essere stata sui set da piccolina e soprattutto aver fatto la scuola dei Cesaroni per tantissimi anni è stato tanto e di questo ne sono grata”.

La bella Micol ha detto, quindi, di trovarsi molto a suoi agio adesso che fa l’influencer rispetto a prima: “Ad oggi ringrazio perchè comunque anche in questo lavoro, mi capita di girare con videomaker e la mia scuola mi è molto di aiuto. Io non parlo spesso di quel periodo (dei Cesaroni ndr) non perchè non abbia bei ricordi ma perchè in adolescenza ho avuto momenti tosti…”.

E ancora: “[…] Ero in lotta con me stessa, con il mio personaggio, c’è stato un momento che non sapevo più chi ero, perchè ero cresciuta con Alice ma io ero Micol, ero simile a lei ma ero tanto diversa e io non sapevo più essere me stessa“, ha spiegato l’attrice.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna a GenerazioneZ:

