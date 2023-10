Nuovo attacco di Giuseppe Garibaldi a Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Le parole ai concorrenti della Casa hanno scosso il web.

Prima un mezzo flirt, poi le continue tensioni. Al Grande Fratello è arrivato un nuovo affondo di Giuseppe Garibaldi verso Beatrice Luzzi. Tutto è nato dopo che la donna lo ha nominato scatenando l’inevitabile reazione, prima in diretta durante la puntata e poi dopo parlando con alcuni degli altri concorrenti.

Beatrice Luzzi, il nuovo attacco di Garibaldi al GF

Come detto tutto parte dall’ultima puntata con la Luzzi che ha nominato Garibaldi. Il ragazzo, già in diretta, si era espresso con Signorini dicendo: “Continuo per la mia strada. Tutta la colpa è stata rivolta verso me quando le cose si fanno in due”.

Successivamente, però, l’uomo ha lasciato da parte i modi pacati e, confrontandosi a puntata finita con gli altri concorrenti, ha detto: “Se esco io, pago tutta l’Italia. Tutta l’Italia dico, tutta. Pago tutta l’Italia per farle votare contro. Pago tutta l’Italia e lo faccio. Fuori da qui arrivo dove voglio io”.

La tensione, quindi, è sembrata davvero grande all’interno della Casa.

In precedenza, lo stesso Garibaldi aveva detto su Beatrice: “Fino a ora ho fatto lo scemo con lei, mi sono divertito. Non ho giocato, abbiamo giocato. Più vado avanti e più sono sicuro di aver fatto tutto giusto. Adesso non le devo dare più confidenza”.

Staremo a vedere se nelle prossime ore i due troveranno un modo per “fare pace” o per lo meno per non attaccarsi. Sui social, invece, il pensiero sulla vicenda sembra andare in senso unico. Infatti, moltissimi utenti sembrano essersi schierati più verso la donna che verso Garibaldi a conferma che, forse, le dichiarazioni dell’uomo potrebbero essere state eccessive.

Di seguito anche un post di un telespettatore che ha condiviso sui social le parole di Garibaldi:

