Grave lutto per Elisabetta Gregoraci che sui social ha annunciato la tragica morte di sua nonna. Il messaggio molto emozionante.

Un lungo messaggio per dire addio a sua nonna. Elisabetta Gregoraci piange il pesante lutto che l’ha colpita in queste ore. Su Instagram, la conduttrice di Battiti Live ha annunciato la scomparsa dell’amata parente, deceduta all’età di 102 anni.

Elisabetta Gregoraci in lutto: morta la nonna

“Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato“. Con queste parole la Gregoraci ha annunciato il pesante lutto che l’ha colpita.

“Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore… Mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine. Sono felice di aver potuto aver la possibilità di festeggiare i tuoi 102 anni un traguardo importantissimo che ha riunito tutti ed è stato bellissimo”.

Il lungo messaggio della donna è poi proseguito: “Ti sedevo accanto ed è stata una serata unica. Non smettevi di mangiare tutti i prodotti tipici calabresi e sei voluta rimanere a festeggiare con i tuoi figli, nipoti e pronipoti fino alla fine della serata! Sei stata una forza della natura nonnina mia! Eri la prima a guardarmi sempre in tv a darmi il tuo supporto e affetto! Ciao mia adorata nonna Elisabetta, ti amerò per sempre e ti porterò sempre nel cuore”.

Tantissimi i messaggio di affetto e le parole di sostegno per la bella Eli che oggi avrà bisogno dell’amore di tutta la famiglia per affrontare questa brutta situazione.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice con alcune foto della compianta nonna:

