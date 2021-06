Sono passate poche settimane dalla morte di Michele Merlo, il cantante di una delle passate edizioni di Amici che si faceva chiamare con lo pseudonimo di Mike Bird scomparso in seguito a un’emorragia cerebrale dovuta a una leucemia.

Il padre Domenico ha dichiarato in un’intervista al settimanale Di Più:

“Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”.

L’uomo ha detto che ha deciso di dedicare una stella a suo figlio, intitolandola “Michele Mike Bird“. Nelle intenzioni del genitore, si tratta di un modo per averlo ancora vicino. Si può conoscere la stella con tutti i dettagli digitandone il nome su Google.

Il signor Merlo ha poi parlato della conduttrice Maria De Filippi e di Emma Marrone, quest’ultima sua coach nel talent show di Canale 5 (in un primo tempo questo ruolo era di Morgan, che poi ha deciso di abbandonare il programma):

“Sì, Michele era grato a Maria De Filippi e ogni manifestazione di affetto per lui fa sentire meno soli me e mia moglie. Mi hanno toccato anche le parole di Emma, la sua insegnante di Amici, che è stata come una sorella: ‘Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’, ha detto. E poi, gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente. Mio figlio mancherà a tutti”.

Domenico Merlo ha aggiunto infine che pur arrivando molto lontano nel percorso di Amici, ha sofferto per l’eliminazione. Allo stesso modo il cantante ha dovuto interrompere il suo cammino in un altro talent show, X Factor. Merlo aveva anche tentato due volte le selezioni per accedere al Festival di Sanremo, purtroppo senza successo. Queste esclusioni, dice il genitore, gli avevano provocato attacchi di ansia e panico.

Foto: account Instagram Michele Merlo