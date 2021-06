Fariba Tehrani, durante l’ultima edizione andata in onda de L’Isola dei Famosi, è stata più volte oggetto di discussioni. L’ostilità degli altri naufraghi nei suoi riguardi, infatti, è stata palese e non ha mancato di suscitare polemiche.

Intervistata da Giada Di Miceli durante il programma radiofonico Non succederà più, la mamma di Giulia Salemi ha ripercorso la sua esperienza honduregna.

Fariba, in primis, ha rivelato di avere problemi di salute, postumi dell’esperienza di vita estrema che l’Isola dei Famosi offre a chi vi partecipa.

Per questo motivo, Fariba Tehrani ha dichiarato che non tornerebbe più sull’Isola. Per quanto riguarda il resto, invece, non avrebbe problemi a ripetere l’esperienza:

La verità è che non sto bene, l’Isola mi ha rubato la salute. Ad oggi, ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro. Ho dolori al seno perché ho fatto un gioco honduregno all’Isola e ho ricevute botte di qua e di là. All’inizio, non mi sono accorta, poi ho iniziato ad avere dei dolori e mi si erano incrinate due costole. Per i mosquitos, i compagni e il non mangiare, rifarei l’Isola. Per i dolori che ho, no.

Giulia Salemi, da casa, si è arrabbiata molto per alcuni episodi che hanno visto la madre al centro dell’attenzione. Fariba Tehrani, sostanzialmente, ha dichiarato che, all’Isola, i filmati da mandare in onda verrebbero scelti in base all’immagine che si vuole dare di un concorrente:

Giulia mi ha detto: “Mamma, quando ero al GF hai sofferto, hai pianto. La stessa cosa è successa a me”. Mi ha detto che era arrabbiata per le ingiustizie. Sappiamo bene che, per i tempi televisivi, mandano in onda solo alcuni filmati. Se loro decidono che sei un rompiscatole, manderanno in onda solo pezzi in cui sei un rompiscatole. Se hanno deciso che sei simpatico fanno vedere pezzi in cui risulti simpatico. Awed? Lui è simpatico, faceva battute, la gente vedeva questo. Una volta mi disse che mi voleva bene, il giorno dopo mi ha nominato.

Anche in quest’intervista, infine, Fariba ha parlato di Pierpaolo Pretelli, fidanzato della figlia, svelando i motivi per i quali, inizialmente, era scettica riguardo la loro relazione: