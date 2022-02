Michele Bravi ha replicato contro Vittorio Sgarbi che, al programma tv Dedicato, lo ha giudicato affermando che a Sanremo fosse “tutto femmina”.

Michele Bravi ha risposto via social alle critiche ricevute da Vittorio Sgarbi che, al programma tv Dedicato, ha apertamente criticato il suo modo di apparire giudicato da lui fin troppo femminile. “Non amo dare spazio o voce a persone che ignorano la bellezza della libertà d’espressione individuale, né tantomeno demonizzare una risata imbarazzata dovuta all’imprevisto di una diretta (la puntata di Dedicato era in realtà registrata, ndr). Non farò nomi e non vi invito ad andare a scavare. Colgo però lo spunto visto che da ieri mi state mandando un video di una trasmissione dove si accusa la mia eccessiva femminilità, per dire che sono orgoglioso di dare voce ad un approccio non giudicante dell’individualità. Non smetterò mai di dire con la mia musica ‘siate completamente voi stessi’”, ha scritto Michele Bravi nel suo post via social.

Michele Bravi replica a Vittorio Sgarbi

Tra le risate d’imbarazzo della conduttrice Serena Autieri, Vittorio Sgarbi ha scagliato una frecciatina infuocata contro Michele Bravi, che ha deciso di replicare via social riaffermando la sua libertà d’espressione. “C’era quell’altro che cantava una canzone di Battisti, che si chiama Bravi, tutto femmina. E cantava rivolgendosi a una donna come se fosse un maschio“, ha dichiarato Sgarbi scatenando una bufera in rete.

Nel suo post via social Michele Bravi ha sottolineato quando sia importante usare la propria creatività ed essere liberi di esprimersi: “Questa non è una lotta che riguarda la comunità LGBTQI+ ma ha a che fare con la possibilità di tutti di raccontare al mondo i propri colori. È un segno di civiltà rispettare e accettare opinioni diverse dalla propria ma è un peccato lasciare che i giudizi medievali limitino la vostra creatività. Siate creativi sempre“, ha scritto il cantante.

