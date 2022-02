Francesca Ferragni ha annunciato via social che lei e il fidanzato Riki saranno genitori di un maschietto.

Fiocco azzurro a casa Ferragni: la sorella minore della celebre imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, Francesca Ferragni, è in attesa di un maschietto. Lei stessa lo ha annunciato via social postando una tenera foto in cui è ritratta in compagnia del fidanzato Riccardo Nicoletti e nella didascalia all’immagina ha scritto: “Ma il cielo è sempre più blu, e anche tu”. Al momento resta top secret quello che sarà il nome del piccolo in arrivo.

Francesca Ferragni

Francesca Ferragni aspetta un figlio maschio

I piccoli Leone e Vittoria Lucia Ferragni avranno un cuginetto: la sorella di Chiara Ferragni, Francesca, ha annunciato di essere in attesa di un maschietto che dovrebbe nascere durante la primavera 2022. Lei e il fidanzato Riki sono più felici che mai e in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le loro congratulazioni alla coppia per questa splendida novità. “Ti aspettiamo amore”, ha scritto Chiara Ferragni commentando il post di sua sorella, mentre la mamma Marina Di Guardo ha scritto: “Amore stupendo, non vedo l’ora”. Alle due ha fatto eco la sorella minore Valentina, che invece ha scritto: “Ciao amore”.

