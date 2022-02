Drusilla Foer si è commossa parlando della sua ultima importante storia d’amore: quella con il marito Hans de Foer.

Ospite a Verissimo Drusilla Foer – che ha trionfato a Sanremo per ironia e eleganza – ha parlato approfonditamente della sua vita privata e, in particolare, del grande amore della sua vita: quello con Hans de Foer, discendente della famiglia Dufour (nota per la produzione delle caramelle). “Io sono tuttora madame Foer anche se lui non c’è più. Ci siamo conosciuti a New York e poi abbiamo vissuto a Bruxelles, un periodo bellissimo”, ha dichiarato la nobildonna, e ancora: “Dopo un amore potente in tarda età fatto di condivisione e partecipazione e sentimento bisogna portare rispetto, eppure se mi corteggiano con insistenza e garbo scatta l’occhiolino, ho conosciuto un signore e abbiamo condiviso questa assenza dei proprio amati”.

Drusilla Foer: il marito

A Verissimo Drusilla Foer ha parlato per la prima volta e approfonditamente del rapporto con suo marito Hans de Foer, scomparso ormai diversi anni fa. Dopo questo grande amore la nobildonna non ne avrebbe avuti altri e, durante la sua intervista a Verissimo, ha spiegato quando questo legame abbia significato per lei.

“Dietro una persona c’è sempre un grande uomo e grande donna, ma non mi riferisco ai compagni ma alla nostra parte maschile e nostra parte femminile. Sarebbe bello far pace, per le donne con la propria parte maschile, e per gli uomini con la propria parte femminile”, ha poi precisato nel salotto tv di Silvia Toffanin.

