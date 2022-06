Secondo indiscrezioni Michele Bravi potrebbe essere un nuovo insegnante di Amici 22. Ecco chi andrebbe a sostituire.

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Michele Bravi potrebbe entrare nel corpo insegnanti di Amici 22. L’indiscrezione – riportata da Isa e Chia – fa riferimento a un possibile ingresso del cantante alla scuola di Maria De Filippi in sostituzione di Anna Pettinelli, che avrebbe deciso di dire addio alla sua cattedra all’interno dello show.

Michele Bravi insegnante ad Amici 22

Michele Bravi e Maria De Filippi sono ottimi amici e più volte il cantante è stato ospite del programma tv della moglie di Maurizio Costanzo. Adesso, secondo i rumor in circolazione, la conduttrice avrebbe deciso di prendere in considerazione il cantante come nuovo insegnante di canto di Amici 22.

Il rumor non ha ancora ricevuto conferma e in tanti sono curiosi di sapere se davvero Bravi approderà all’interno del programma e se andrà a sostituire – come sostengono i rumor – Anna Pettinelli. Sempre secondo indiscrezioni oltre a lei anche Veronica Peparini sarebbe intenzionata a lasciare il programma tv ma al momento sulla questione non sono emerse conferme. Michele Bravi confermerà le voci sul suo conto ora che la notizia sta facendo il giro dei social?

