Biagio D’Anelli, ex concorrente del GF Vip 6, si è candidato come opinionista per la prossima edizione del reality show.

Dopo i rumor sul presunto ruolo di Katia Ricciarelli come opinionista (notizia poi smentita), l’ex concorrente del GF Vip Biagio D’Anelli ha confessato al settimanale Vip che gli piacerebbe molto partecipare al programma tv proprio in veste di opinionista. “Se mi piacerebbe essere opinionista della nuova edizione del GF Vip? Mi divertirei tantissimo. Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e gossip sui personaggi. I concorrenti tremerebbero se sapessero della mia presenza come opinionista. So troppe cose e mi divertirei con Alfonso a scovare tutti i segreti, Porterei alla luce tutte le bugie raccontate dai concorrenti nella casa, Sarebbe una bellissima esperienza”, ha confessato l’ex fiamma di Miriana Trevisan.

Alfonso Signorini prenderà in considerazione la candidatura di Biagio D’Anelli come opinionista del GF Vip 7? Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma la produzione del reality show sarebbe già a lavoro per comporre il nuovo cast del programma.

Biagio D’Anelli è stato un concorrente della sesta edizione del reality show e nella casa ha stretto una liaison con Miriana Trevisan, poi sfociata in un reciproco scambio di accuse e frecciatine. In tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere chi verrà scelto come opinionista per la prossima edizione del reality show dopo Pupo, Wanda Nara, Antonella Elia, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

