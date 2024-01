Dopo aver lasciato Amici, Mew esce allo scoperto e svela, con un video social, il motivo dell’addio al talent show di Canale 5.

Dopo tantissimi rumors e indiscrezioni, ecco la verità. Mew, ormai ex allieva di Amici, ha raccontato in un video pubblicato su Instagram, i motivi della sua scelta di abbandonare il programma. La ragazza ha spiegato che dietro questa decisione ci sono profonde problematiche legate a “pensieri cupi”, ovvero la depressione.

Mew, il video dopo l’addio ad Amici

“Ciao ragazzi, ho letto tante cose negli ultimi giorni ed è per questo che ho deciso di fare questo video dove non darò spiegazioni ma preferireri condividere con voi una scelta difficile che ho fatto ma, allo stesso tempo, anche positiva”. Ha iniziato in questo modo il suo discorso via social Mew, per mettere una volta per tutte la parola fine riguardo ai rumors relativi alle motivazioni sul suo addio al noto programma di Amici.

“Il percorso ad Amici è sicuramente bello quanto impegnativo, ogni passo lì dentro è delicato ed entrare nel programma per me è stata una salvezza perché mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. Se penso ad Amici, penso a Maria che è una donna incredibile, che mi ha aiutata e sostenuta in qualsiasi momento, mi dà l’appoggio di cui ho bisogno e, soprattutto, mi capisce. Per questo, il rapporto che abbiamo lo porterò assolutamente sempre nel cuore”.

“Sono entrata, nella scuola, come ‘nessuno’ e ne sto uscendo consapevole non solo dei miei limiti ma soprattutto di come fare a superarli. Per questo ho deciso insieme a tutti che sarebbe stato giusto essere sincera, soprattutto con me stessa, ascoltare il mio corpo e la mia mente e continuare questo percorso affrontandolo senza indossare maschere che non hanno senso”.

I pensieri oscuri e la depressione

Ma il discorso della ragazza arriva poi al dunque della questione: “Purtroppo, la depressione viene fuori nei momenti anche migliori della vita e, in questo caso, nel momento più bello della mia vita, si prende la fame, le energie. Io avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita ma, poi, ho capito che si può stare male e si può crollare ma è importante parlarne e bisogna farlo”, ha aggiunto ancora Mew.

Il messaggio della ragazza è poi proseguito sulla necessità di prendersi cura della propria salute mentale. E proprio questa esigenza l’ha portata ad uscire dalla trasmissione. “[…] Questo messaggio per dirvi di avere il coraggio di vivere tutto al massimo, anche il male e di non pensare che i vostri dolori siano condanne”, ha poi concluso la giovane.

Di seguito anche il post Instagram con il video della giovane cantante, ormai ex allieva del programma:

