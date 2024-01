Con un messaggio e una foto molto bella, Emma Marrone ha annunciato di dover affrontare la “prima vera prova”.

Si prepara a Sanremo 2024 Emma Marrone e lo farà, per la prima volta, senza suo padre Rosario. La cantante, con un messaggio su Instagram con tanto di dedica e foto, ha mostrato parte dei suoi pensieri confidando, a quanto sembra, una certa tensione a dover affrontare la kermesse musicale per la prima volta senza l’amato genitore, morto a settembre 2022.

Il messaggio di Emma per il padre

Con una dedica strappalacrime, accompagnata da una foto di sua madre e di suo padre, Emma ha voluto condividere alcune delle sue emozioni in vista della prossima kermesse musicale dell’Ariston.

La cantante, infatti, si è messa in viaggio per Sanremo e si appresta ad esibirsi per la prima volta su quel palco senza il sostegno di suo padre, deceduto, purtroppo, a settembre 2022.

“Sono in viaggio verso Sanremo. Oggi salirò sul palco dell’Ariston per la prima vera prova“, ha scritto la Marrone. “Farò del mio meglio perché questo festival è per la mia famiglia e per la mia gente… Per tutti quelli che ci sono sempre stati nonostante tutto… Per chi mi ha accarezzato l’anima e mi ha accolta e capita.. per tutto l’amore che ci siamo dati… Vi lascerò senza fiato… Sarà un dolce e lungo bacio… Vi amo belli miei .. tutti”. Queste le parole dell’artista.

Di seguito anche il post Instagram della cantante con la foto e le sue parole che hanno immediatamente raccolto tanto affetto da parte dei suoi seguaci:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG