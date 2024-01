Tanti rumors su una nuova paternità per Gigi D’Alessio. Il cantante, in queste ore, ha svelato come stanno davvero le cose.

Stanno circolando da giorni indiscrezioni relativamente ad un nuovo figlio per Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano potrebbe diventare padre per la sesta volta, la seconda dalla compagna Denise Esposito. In tal senso una conferma l’ha data il diretto interessato con una frase ironica che ha lasciato pochi dubbi.

Gigi D’Alessio padre per la sesta volta? Le parole

Come detto, in questi ultimi giorni, sono stati diversi i rumors relativi a Gigi D’Alessio e alla sua compagna Denise. Il cantante è stato dato prossimo a diventare padre per la sesta volta. Tutte voci e basta? Sembra proprio di no.

A confermare le indiscrezioni sulla nuova paternità in arrivo, infatti, è stato il diretto interessato che questa mattina è stato ospite di Fiorello nel consueto appuntamento con Viva Rai2.

Dopo essersi esibito al pianoforte tra i semafori di Roma, il napoletano ha risposto a qualche domanda e una riguardava proprio la presunta gravidanza della compagna.

Lo showman ha letto il titolo di un articolo che riguardava la denatalità in Italia e il commento ironico di D’Alessio è stato: “È perché li faccio tutti io”.

A quanto pare sembra proprio che il cantante napoletano abbia confermato la notizia sull’arrivo di quello che sarà il sesto figlio per lui. Probabile che, a questo punto, anche la Esposito possa dire qualcosa a breve.

Di seguito anche un post Instagram della coppia relativo a questa estate:

