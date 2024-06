Dopo essere stati protagonisti fino alla finalissima di Amici insieme, tra Marisol e Petit le cose continuano ad andare a gonfie vele.

Intervista a 360° con Lorella Cuccarini nel format della showgirl ‘Dimmi di te’ per Marisol Castellanos, ballerina di Amici e vincitrice della categoria ballo nell’edizione 2023-24. La ragazza ha avuto modo di parlare soprattutto della vita fuori dal talent e del suo rapporto con il giovane fidanzato, Petit, che come lei ha vissuto dall’inizio alla fine tutte le emozioni del programma di Maria De Filippi.

Marisol, la storia con Petit dopo Amici

Che il rapporto che si instaura ad Amici tra prof e alunni sia magico è confermato, per l’ennesima volta, anche dal modo con cui Marisol ha avuto modo di aprirsi in modo molto sincero e tenero con la Cuccarini nel suo momento social a ‘Dimmi di Te‘. Marisol ha raccontato come stiano andando le cose con Petit, il suo fidanzato: “Meglio di quando eravamo dentro la casetta”, ha spiegato la ballerina.

“Lui si adatta a tutto e anche io abbastanza, però lì era una situazione stressante. Eravamo 24 ore su 24 insieme e capitava che discutevamo per cose inutili. Abbiamo due personalità che hanno reso tutto ciò facile da gestire. Ci abbiamo messo davvero tanta buona volontà. Adesso stiamo meglio, facciamo un sacco di cose. In questi giorni siamo insieme e incastriamo i suoi impegni e i miei. Ci supportiamo tanto. Siamo felici, per ora stiamo bene”.

I pregi di Petit

Il legame tra i due ragazzi sembra davvero bello e forte tanto che la giovane danzatrice si è aperta ancora di più spiegando cosa l’abbia portata ad innamorarsi di lui. “Tante cose, mi faceva morire dal ridere, però, se dovessi scegliere una cosa in particolare direi la sua semplicità. Lui ha una semplicità molto personale, non è banale. Emana energie positive. Quando stavo con lui stavo bene. Mi dava sicurezza, mi trasmetteva proprio leggerezza. Abbiamo trovato una buona sintonia”, ha aggiunto Marisol.

