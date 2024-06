In tanti la ricordano bellissima e “bombastica” a Baywatch: ora Pamela Anderson ha deciso di mostrarsi completamente al naturale.

La Pamela Anderson di Baywatch non c’è più. La donna, infatti, da qualche tempo, ha deciso di dare di sé un’altra immagine, decisamente più naturale. La star di Hollywood, diventata molto famosa grazie alla serie televisive sui bagnini, si è di recente fatta vedere durante un momento di morning routine, completamente senza trucco dando vita a diverse reazioni.

Pamela Anderson, il video virale della morning routine

La famosa attrice, come detto, attraverso una serie di contenuti diffusi sui propri canali social, si è mostrata di primo mattino completamente senza trucco. La bella Pamela, 56enne, non ha avuto alcun timore a farsi vedere al naturale e ha sostenuto la sua scelta, presa qualche tempo fa, di fare meno utilizzo di make-up possibile sul proprio viso.

In questo senso, le reazioni alle immagini della donna senza trucco sono state molteplici. Diversi utenti hanno pubblicato post con il video in questione spiegando come siano favorevoli a questa decisione della Anderson di mostrarsi al naturale. Altri, va detto, hanno sottolineato l’esatto contrario, ovvero come la star non avrebbe dovuto esagerare rovinando quell’immagine che tutti hanno ancora di lei come “bellezza irragiungibile”.

La scelta “nature”

Come detto, il video recente della Anderson non è una novità assoluta. Infatti, da qualche tempo la donna ha deciso di mostrarsi in versione più “nature”. Pamela lo aveva fatto durante un red carpet a Parigi durante il quale aveva spiegato: “C’è questa campagna, e con la mia linea di prodotti (Sonsie ndr) per la cura della pelle sto davvero abbracciando l’auto-accettazione. Il trucco è una forma di espressione di sé, e lo adoro. Ma penso che dobbiamo ricordare chi siamo sotto tutto questo”. Parole indubbiamente belle e positive che hanno raccolto pareri molto positivi.

