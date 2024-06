Altra presunta fiamma accostata a Chiara Ferragni. Dopo i rumors su Tony Effe sarebbe apparso un misterioso ortopedico…

Fino ad ora erano stati i rumors “amorosi” su Fedez a prendere il sopravvento ma nelle ultime giornate, anche Chiara Ferragni non sembra voler essere da meno. L’imprenditrice digitale è tornata a parlare con i suoi fan in queste ore e senza giri di parole ha fatto capire di voler iniziare una nuova vita. Questo potrebbe prevedere anche un nuovo compagno. Dopo i rumors su Tony Effe, adesso, ci sarebbero quelli.. su un ortopedico.

Chiara Ferragni, nuova fiamma? Spunta un ortopedico

A raccontare di quella che potrebbe essere la nuova fiamma della Ferragni è stato il sito mam-e le cue parole sono state riprese da svariati altri media come Fanpage e Dagospia. Secondo quanto si apprende, la donna avrebbe intrapreso una “recente frequentazione con un ortopedico toscano”. Il media è entrato nel dettaglio dell’indiscrezione spiegando altri particolari.

“Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”. Al momento non si hanno conferme di questa voce ma molto presto è possibile che la diretta interessata possa dire qualcosa sul tema.

“Sto tornando ad essere me stessa”

La voglia di tornare alla normalità da parte della Ferragni era stata manifestata, come detto, dal recente sfogo social con i fan quando era tornata a parlare del suo stato emotivo. Tra le parole della donna è stato evidente il sentimento di amarezza per quanto vissuto ma anche il desiderio di tornare ad essere felice. “Ne ho passate tante, come probabilmente tutti voi avrete visto, ma adesso sento che sto tornando ad essere me stessa e questa è la migliore sensazione al mondo […]”, alcune delle sue dichiarazioni su Instagram ai fan.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG